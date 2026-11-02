"Essere usciti contro una squadra di Lega Pro da fastidio e fa male, come dà fastidio e fa male il comportamento di Luongo". Termina 0-0 il primo derby della Mole al Robaldo tra le formazioni Primavera di Torino e Juventus. C'è spazio anche per un commento sulla situazione comportamentale che ha coinvolto Andrea Luongo nella conferenza stampa postpartita del tecnico Francesco Baldini: "Sicuramente non va bene il suo comportamento, per lui, per la società e per la maglia che indossa. Sbagliamo tutti, da questo errore imparerà, è sbagliando che si impara. Ha fatto un errore grave, di immagine".

Luongo, la squalifica e il commento di Baldini

Il numero 10, nonché capitano, della Primavera granata è stato squalificato "per avere, al termine della gara, dopo l’esecuzione dei tiri di rigore, raggiunto e affrontato un calciatore della squadra avversaria colpendolo con un pugno al volto; ricevuto a sua volta dal calciatore avversario un pugno al volto che lo faceva cadere, continuava da terra a strattonarlo e colpirlo fino all’intervento di calciatori e dirigenti di entrambe le società che si adoperavano per separare i due calciatori". Il classe 2008 sarà dunque assente fino al 7 dicembre. "È giusto condannare l'episodio, fermo restando che Luongo è un bravissimo ragazzo. La squalifica mi sembra un pochino severa. Lui è stato provocato, ma non è una reazione consona. Quando hai addosso la maglia del Torino devi stare molto concentrato", ha terminato il proprio commento Baldini.