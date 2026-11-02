La duecentesima partita in Serie A da presidente del Lecce per Saverio Sticchi Damiani doveva essere un traguardo da festeggiare, ma la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Genoa di Daniele De Rossi ha lasciato parecchio amaro in bocca. Nel posta partita il presidente, apparso piuttosto deluso dalla prestazione, ha analizzato la sfida senza troppi giri di parole: "Purtroppo non è la prima volta che ci accade di concedere un gol del genere e sono reti che fanno male, che pesano nell'economia di una gara. Si tratta di un problema che dobbiamo riuscire a risolvere. Inoltre, questa volta non mi è proprio piaciuto l'approccio al match. Non è quello che mi sarei aspettato. Ciò premesso, dopo c'è stata la reazione ed i ragazzi hanno dato fondo ad ogni energia nel tentativo di recuperare, ma non è bastato".

"Lecce, così non va". Sticchi Damiani carica i suoi in vista di Torino

A complicare il cammino dei giallorossi, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, c'è anche un'infermeria sempre più affollata, con l'ultimo stop di Monteiro ad appesantire la lista degli assenti: "Siamo vittime di una serie di infortuni che non sembra avere fine. Avevamo trovato un equilibrio, ma perdendo contemporaneamente tanti interpreti sono cambiate le carte in tavola. Occorre resettare tante cose, il che non è affatto semplice. Per fare un esempio, prima sulla fascia destra si alternavano, a seconda delle esigenze, Pierotti e N’Dri, che hanno doti diverse. Ebbene, in taluni casi servirebbe garantire maggiore copertura a supporto di Veiga, ma non possiamo contare sull’argentino".

Sticchi Damiani scuote il Lecce: "A Torino mi aspetto massima attenzione"

Adesso però l'attenzione è già proiettata sulla delicata trasferta di sabato 7 novembre alle 15, quando il Lecce sarà di scena allo stadio Olimpico Grande Torino dove affronterà la formazione di Ignazio Abate. Un banco di prova fondamentale prima della sosta per le nazionali, nel quale il presidente punta a rivedere lo spirito combattivo dei salentini. "Contro il Toro spero che si possa registrare il ritorno di tre calciatori: Gaspar, Coulibaly e Geubbels. Indipendentemente da chi andrà in campo, comunque, mi aspetto una prestazione all'insegna della massima attenzione dal primo all'ultimo minuto".