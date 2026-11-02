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IL WEEKEND

Weekend a ranghi ridotti per il settore giovanile maschile granata, rimasto con sole tre formazioni in campo visto lo stop ai campionati Under 16 e Under 15, in sosta. Il bilancio è però positivo, con tutte le squadre impegnate nel proseguimento dei rispettivi campionati rimasta imbattuta. Il sorriso più grande va all'Under 18 in termini di risultati, perché arriva la vittoria sul Lecce e la tanto agognata continuità che era mancata fino a questo momento (primi due risultati consecutivi). Forse a essere ancor più contenta è però l'Under 17, che dopo un inizio di campionato con difficoltà continue ruggisce d'orgoglio nel derby: il 2-2, incassato allo scadere dalla capolista Juventus, lascia l'amaro in bocca solo per i punti ma mette in campo un carattere che il Toro non era mai riuscito a mostrare. Lo 0-0 della Primavera nel derby chiude il resoconto. Di seguito l'analisi nel dettaglio.

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