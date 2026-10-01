Poker del Torino nell’Italia Under 15. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato quattro giovani granata per il primo raduno della stagione: Leonardo Brigante tra i portieri, Leonardo Cordero in difesa, Giacomo Fiore e Vittorio Pistonina a centrocampo. Tutti classe 2012, saranno tra i 33 calciatori chiamati a Novarello. Gli Azzurrini si ritroveranno dal 7 all’8 ottobre al Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro per due sedute di allenamento. L’appuntamento servirà a preparare la FIFA U-15 World Cup & Festival, in programma dal 24 al 30 ottobre in Azerbaigian. Per il Torino, intanto, arriva una convocazione che certifica la presenza di quattro dei suoi giovani talenti nel primo gruppo stagionale.

I convocati

, Gian Piero Maria Galliera (Inter), Andrea Sagripanti (Empoli);Lorenzo Amendolagine (Juventus), Ricardo Baratti (Milan), Nicolò Bovo (Fiorentina), Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli),, Alfredo Criscito (Genoa), Cristian D’Eletto (Roma), Nicholas Morigi (Bologna), Ciro Nocerino (Roma), Alessio Piu (Fiorentina), Eric Vian (Juventus);Bryan Gianni Aramini (Juventus), Pietro Carrara (Atalanta),, Malick Koité (Atalanta), Maicol Lugaro (Inter), Thomas Musella (Parma),, Mario Tambaro (Napoli), Simone Turrini (Roma);Matteo Andrejić (Fiorentina), Marco Bellarosa (Parma), Gabriele Bove (Roma), Gennaro Caiazza (Napoli), Omar Canu (Fiorentina), Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Manuel Pasini (Atalanta), Rayan Reguig (Roma).