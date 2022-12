Ritiro in Spagna concluso, il Toro torna al Fila: il programma fino al 4 gennaio

Domenica libera per i granata, che, sino alla ripresa, riposeranno solo a Natale e alla Vigilia. Ricci rientra dalla Spagna con un affaticamento

Luca Bonello

Termina oggi, sabato 17 dicembre, il ritiro invernale del Torino, che, dopo dieci giorni di lavoro in Spagna e due amichevoli disputate - una vinta contro l'Espanyol (1-0), l'altra pareggiata con l'Almeria (1-1) - ora ritorna in Italia per continuare la preparazione alla seconda parte di stagione, che inizierà ufficialmente il 4 gennaio, quando i ragazzi di Juric affronteranno, allo stadio Olimpico Grande Torino, l'Hellas Verona (calcio d'inizio ore 14:30).

Torino: Juric concede la domenica libera, poi stop solo a Natale e alla Vigilia — Con un charter partente dall'aeroporto di Murcia, il Torino vola nella mattinata di sabato in direzione Caselle, prima di trasferirsi allo stadio Filadelfia, dove l'arrivo è previsto per il primo pomeriggio odierno. Per la squadra il pomeriggio di oggi e il giorno di domani, domenica 18 dicembre, saranno liberi. Gli allenamenti riprenderanno lunedì e, sino al 4 gennaio, non ci saranno altri giorni di riposo, ad eccezione del 24 e 25 dicembre. Martedì 20 dicembre, inoltre, è prevista la classica cena natalizia con la dirigenza. In programma poi ci sono, come noto, altre due amichevoli: una il 23 dicembre all'Olimpico Grande Torino contro la Cremonese alle 14.30, una il 28 dicembre al Brianteo contro il Monza (orario ancora da ufficializzare).

Situazione infortunati: Ricci affaticamento, out N'Guessan — Quello che ritorna dalla Spagna è un Torino che deve fare i conti con l'affaticamento muscolare di Samuele Ricci, il quale, proprio per questo motivo, non ha preso parte all'amichevole giocatasi ieri a San Pedro del Pinatar contro l'Almeria. Cattive notizie per la Primavera: fuori il difensore N'Guessan, che ha rimediato una lesione muscolare di primo grado. Intanto, rimangono ai box gli altri infortunati: Linetty, Singo e Aina. Per quest'ultimo in particolare i tempi di recupero sembrano allungarsi ulteriormente: è fuori addirittura da fine ottobre.