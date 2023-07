Ritiro Pinzolo, chi sale e chi scende nel Torino: Gineitis c’è, Popa ancora no

Il ritiro del Torino a Pinzolo, in Val Rendena, è giunto al termine. I granata sono rimasti all'ombra di Madonna di Campiglio da lunedì 17 a venerdì 28 luglio disputando due amichevoli: la prima contro la Feralpisalò (vittoria per 2 a 0, Schuurs e Savva) mentre la seconda contro il Modena (vittoria per 2 a 1, Radonjic e Bellanova). Dopo questa dozzina di giorni è arrivato il momento di tirare un primo bilancio. La redazione di Toro News ha selezionato tre giocatori che salgono e tre giocatori che scendono in base a quanto osservato attraverso gli occhi dei propri inviati a Pinzolo e in base a quanto emerso dalla prima conferenza stampa della stagione di Ivan Juric.