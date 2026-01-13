Roma-Torino, le ultime dai campi: a breve il calcio d’inizio

Toro News
PREPARTITA

Seguite con noi tutte le ultime novità dal prepartita di questa sfida tra giallorossi e granata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Matteo Curreri

20.51 Seguite con noi la diretta testuale di Roma-Torino

20.50 Le dichiarazioni del pre partita di Petrachi 

20.40 Le dichiarazioni del pre partita di Lazaro

20.30 Ora quello della Roma

20.29 Inizia il riscaldamento del Torino

20.10 Ecco le scelte di Baroni

20.03 E' uscito l'undici inziale della Roma.

19.54 Anche la Roma raggiunge lo Stadio Olimpico

19:51 I giocatori granata entrano in campo per la ricognizione del terreno.

ROME, ITALY - JANUARY 13: Torino FC during the Coppa Italia match between AS Roma v Torino FC at Olimpico Stadium on January 13, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

19:47 Il Torino è nel tunnel dell'Olimpico, diretto negli spogliatoi.

19: 33 Lo stesso vale per i padroni di casa

19: 30 La squadra di Baroni scenderà in campo all'Olimpico con la terza maglia 'Eterna Amistad', tributo all'amicizia con il River Plate.

19:30 Gentili lettori di Toro News, benvenuti al prepartita di Roma-Torino, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In questo spazio vi accompagneremo verso il fischio d’inizio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le ultime notizie dai campi, le formazioni ufficiali e le principali curiosità legate al match in programma questa sera.

ROME, ITALY - JANUARY 13: General view of Olimpico Stadium prior to the Coppa Italia match between AS Roma and Torino FC at Olimpico Stadium on January 13, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)
