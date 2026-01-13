PREPARTITA
Roma-Torino, le ultime dai campi: a breve il calcio d’inizio
20.30 Ora quello della Roma
20.29 Inizia il riscaldamento del Torino
20.10 Ecco le scelte di Baroni
20.03 E' uscito l'undici inziale della Roma.
19.54 Anche la Roma raggiunge lo Stadio Olimpico
19:51 I giocatori granata entrano in campo per la ricognizione del terreno.
19:47 Il Torino è nel tunnel dell'Olimpico, diretto negli spogliatoi.
19: 33 Lo stesso vale per i padroni di casa
19: 30 La squadra di Baroni scenderà in campo all'Olimpico con la terza maglia 'Eterna Amistad', tributo all'amicizia con il River Plate.
19:30 Gentili lettori di Toro News, benvenuti al prepartita di Roma-Torino, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In questo spazio vi accompagneremo verso il fischio d’inizio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le ultime notizie dai campi, le formazioni ufficiali e le principali curiosità legate al match in programma questa sera.
