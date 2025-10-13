Serie A, la classifica del monte ingaggi: Toro nono. Bologna e Como costano meno

Emerge un'analisi con la classifica completa di tutti gli ingaggi delle 20 squadre di Serie A: Como e Bologna sono più bassi del Torino

Federico De Milano Caporedattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 06:32)

Giunti alla seconda sosta di questo campionato di Serie A 2025/26, emergono molti dati e statistiche legati alle varie squadre del torneo e non solo. Dopo aver analizzato come questa sia una delle peggiori partenze di sempre per il Torino dal punto di vista difensivo e anche aver notato il fatto che Marco Baroni si sia affidato già a ben 19 giocatori titolari diversi, c'è spazio anche per una particolare classifica. Grazie ai valori raccolti dal sito Capology, è infatti possibile stilare la graduatoria basata sui monte ingaggi di tutte le squadre di Serie A.

Torino subito sotto alle squadre che giocano in Europa — Come facilmente prevedibile i club che spendono di più per gli stipendi dei propri calciatori sono Inter, Juventus, Napoli, Roma e Milan che si piazzano in classifica in questi preciso ordine. Queste cinque società sono le uniche che si aggirano (e superano tutte ad eccezione del Milan poco sotto) sulla soglia dei 100 milioni lordi annui di ingaggi per la rosa. A notevole distanza ci sono poi la Lazio sesta (oltre 77 milioni), la Fiorentina (oltre 65) e Atalanta (oltre 58). Alle spalle di queste otto squadre che solitamente sono quelle che giocano abitualmente nelle coppe europee, c'è subito il Torino che è nono in questa speciale classifica. Il Toro, stando a questa analisi, investe 50.790.000 di euro lordi all'anno per gli ingaggi della sua rosa. Si tratta di un valore leggermente in calo rispetto ai 54,6 milioni di euro che -sempre stando alle informazioni della medesima fonte - il club del presidente Urbano Cairo doveva spendere nella stagione 2024/25.

Serie A, Bologna e Como costano meno del Toro ma sognano le coppe — Fanno un po' specie in questa graduatoria le posizioni di due formazioni come il Bologna e il Como che sono attualmente superiori al Torino come rendimento e che sono partite con il piede sull'acceleratore in questo campionato. Entrambe sono pronte a lottare per le coppe europee nonostante i costi delle rose, in termini di ingaggi, inferiori a quelli del Toro che invece ha affrontato un inizio di Serie A molto complicato e che non lascia pensare affatto a una possibile lotta per l'Europa in questa stagione. Il Bologna - decimo - ha un monte ingaggi di 44.750.000 euro lordi annui mentre il Como è undicesimo ed è leggermente sotto a quota 44.520.000. Di seguito la graduatoria completa degli ingaggi nel campionato italiano.

1) INTER - 136.200.000

2) JUVENTUS - 126.190.000

3) NAPOLI - 111.410.000

4) ROMA - 109.090.000

5) MILAN - 94.700.000

6) LAZIO - 77.280.000

7) FIORENTINA - 65.840.000

8) ATALANTA - 58.640.000

9) TORINO - 50.790.000

10) BOLOGNA - 44.750.000

11) COMO - 44.520.000

12) SASSUOLO - 39.040.000

13) CREMONESE - 33.340.000

14) GENOA - 30.040.000

15) CAGLIARI - 28.820.000

16) VERONA - 27.490.000

17) PARMA - 25.480.000

18) UDINESE - 25.290.000

19) PISA - 19.840.000

20) LECCE - 19.550.000

(cifre in euro che indicano il monte ingaggi lordo per ogni club sommando tutta la rosa)