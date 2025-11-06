Sondaggio – Derby della Mole: zero punti per la maggioranza dei lettori Toro News

Sabato pomeriggio il Torino affronterà la Juventus nel derby della Mole. La gara più attesa dell'anno per i colori granata, alla ricerca di punti e di continuità. Dall'altra parte i bianconeri cercano conferme sul nuovo corso tecnico affidato a Luciano Spalletti. L'ultima vittoria granata risale alla stagione 2014/15 quando all'Olimpico le reti di Darmian e Quagliarella permisero alla squadra di Ventura di fare suo un derby che mancava da vent'anni. Nel nostro sondaggio vi abbiamo chiesto il risultato della stracittadina, ma pochi tifosi credono nel golpe cittadino.
I risultati del sondaggio sul risultato del derby
La maggior parte dei votanti, ovvero il 53,48%, crede nella vittoria dei bianconeri. Il 26,02 % pensa che il Torino riuscirà a fare risultato all'Allianz Stadium. Il restante, il 20.50, pensa che il derby della Mole si chiuderà con un punto a testa.
