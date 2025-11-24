tor toro Torino-Como, ultime dai campi: padroni di casa arrivati allo stadio

PREPARTITA

Torino-Como, ultime dai campi: padroni di casa arrivati allo stadio

Le ultime novità in vista della gara contro i lombardi
17.24 - Iniziano ad entrare i primi tifosi

17.00 - Giunto anche il pullman del Torino, accolto dagli applausi

16.54 - Il Como di Cesc Fabregas è arrivato all'Olimpico

16.53 -Nel pomeriggio il club granata ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Beroni recupera Israel, ma dovrà fare a meno di Ismajli. Non convocati, ma questo era prevedibile già alla viglia, Ilic e Simeone

16.53 - Gentili lettori di Toro News, benvenuti a Torino-Como, match che chiuderà questo turno di Serie A.

