Le scelte di D'Aversa in vista della stracittadina
Torino, l'iniziativa Cuore Granata
Sono venticinque i giocatori scelti da Roberto D'Aversa per il derby della Mole. Il tecnico granata ritrova Imsajli, ma perde Marianucci. Non c'è Anjorin, ancora indisponibile così come Abouklhal. Aggregati dalla Primavera Pellini e Gabellini. Di seguito la lista dei giocatori che prenderanno parte al derby della Mole.
Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Nkounkou, Obrador, Pedersen, Pellini
Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Gabellini, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata
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