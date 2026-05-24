Le scelte di D'Aversa in vista della stracittadina

Piero Coletta
stadio Olimpico Grande Torino

Torino, l'iniziativa Cuore Granata

Sono venticinque i giocatori scelti da Roberto D'Aversa per il derby della Mole. Il tecnico granata ritrova Imsajli, ma perde Marianucci. Non c'è Anjorin, ancora indisponibile così come Abouklhal. Aggregati dalla Primavera Pellini e Gabellini. Di seguito la lista dei giocatori che prenderanno parte al derby della Mole.

Torino FC v FC Internazionale - Serie A

Portieri: Israel, Paleari, Siviero

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Nkounkou, Obrador, Pedersen, Pellini

Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Gabellini, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata

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