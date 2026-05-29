E' ora delle riflessioni in casa Toro. La dirigenza granata è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Nonostante un buon finale di stagione, Roberto D'Aversa, arrivato a febbraio al posto di Marco Baroni, sembra ormai ai saluti. Tra i possibili nomi sondati da Petrachi e Cairo per la panchina granata c'è quello di Ignazio Abate, alla Juve Stabia in Serie B, Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro impegnato nei play off, e infine un possibile ritorno in granata di Juric.

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Torino, i lettori di Toro News sono per la conferma di D'Aversa

Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News di votare chi preferite per la prossima stagione: la conferma di D'Aversa, un clamoroso ritorno in granata di Juric o un debutto nel massimo campionato di due rivelazioni della stagione di Serie B come Aquilani e Abate. E così, il sondaggio che vi abbiamo proposto è stato abbastanza chiaro: i tre mesi più che positivi di D'Aversa hanno portato ildei votanti ad essere a favore di una conferma di Roberto D'Aversa. Tra Aquilani e Abate i lettori sembrano preferire un possibile ingaggio dell'ex Milan. Infatti, intorno alc'è chi oscilla tra l'arrivo in granata del tecnico della Juve Stabia e chi opterebbe per qualche altro profilo come allenatore del Torino. L'è favorevole all'arrivo sotto la Mole dell'ex centrocampista di Roma e Liverpool mentre arriva una bocciatura netta per un possibile ritorno in granata di Ivan Juric che chiude il sondaggio con il