Torino, il pagellone di fine anno: Seck 6, qualche spunto interessante

Poco tempo per mettersi in mostra per il senegalese, che ha però lasciato intravedere una buona qualità tecnica

Luca Bonello

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2021/2022. Buona lettura.

Arrivato a fine gennaio dalla Spal, Demba Seck ha sfruttato questi primi mesi al Torino per ambientarsi, per abituarsi ai ritmi della Serie A e per entrare in sintonia con gli schemi di Ivan Juric. Complice la giovane età e la concorrenza forte sulla trequarti, il senegalese ha visto il campo con il contagocce e, solo in due occasioni è rimasto sul terreno di gioco per almeno 45'. In quel poco tempo avuto a disposizione comunque, Seck ha mostrato alcuni spunti offensivi interessanti.

PARTITA TOP - La miglior partita stagionale di Demba Seck è quella casalinga contro lo Spezia del 23 aprile, quando, alla prima occasione da titolare, ha mostrato una buona qualità tecnica, personalità e capacità di galleggiare tra le linee. Con la palla tra i piedi ha dato sempre la sensazione di poter essere pericoloso e ha dimostrato di saper legare i reparti come vuole Juric, lasciando così buone impressioni.

PARTITA FLOP - La peggior partita stagionale di Demba Seck, se così la vogliamo definire, è l'unico altro match in cui Juric l'ha fatto giocare per almeno un tempo, ovvero Torino-Roma 0-3 dell'ultima giornata di campionato, quando è subentrato ad Ansaldi al 45'. In quella che sarebbe potuta essere un'occasione preziosa per mettersi in mostra, il senegalese è stato troppo lezioso, a tratti assente dal gioco.

VOTO - In generale, il voto assegnato a Demba Seck è un 6. In questi primi mesi "di apprendimento", il senegalese è entrato spesso in campo negli ultimi minuti di gara e di conseguenza ha avuto poco tempo per incidere. Comunque, qualche lampo di qualità l'ha dato a vedere, in particolar modo nel match con lo Spezia, l'unico in cui è potuto restare in campo per almeno un'ora di gioco (61').