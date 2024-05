Torino, il pagellone di fine stagione: Gemello 5, tre partite e due errori gravi

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno del secondo portiere

Piero Coletta 29 maggio - 10:01

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2023/2024. Buona lettura.

Le occasioni sono state poche, ma le poche avute non sono state sfruttate. Anzi, sono andate nel verso opposto. La stagione di Gemello non si può definire negativa. Non ha mostrato affidabilità tra i pali ed è risultato protagonista in negativo in due match su tre disputati. Quello del dodicesimo uomo non è un ruolo semplice da ricoprire, ma i suoi errori hanno pesato enormemente sull'economia della stagione granata. Soprattutto nelle gare con Bologna e Atalanta.

Gara top: Torino-Frosinone 1-2, sedicesimi di finale della Coppa Italia 23/24 — Non è stata la sua prestazione migliore, ma è quella dove gli errori non hanno influito sul risultato finale. La prima gara di Gemello da titolare in stagione arriva contro i ciociari e la gara parte subito male con la rete di Ibrahimovic con un colpo da biliardo. Poteva fare poco in questa occasione, il tiro era angolato. Non può fare niente invece sull'1-2 firmato Reinier, con il ciociaro che lo fredda imparabilmente. Si supera su Kaio Jorge nel finale della seconda frazione supplementare. La parata più bella della sua stagione, eppure raccoglie la palla in fondo alla rete per due volte.

Gara flop: Bologna-Torino 2-0, tredicesima giornata della Serie A 23/24 — La seconda gara della stagione da titolare per Gemello, la seconda da titolare con la maglia del Torino in campionato. Lanciato un po' a sorpresa da Juric, la sua gara fila liscia fino al 55'.

Questa è l'immagine spartiacque della stagione di Gemello. Un'uscita scellerata che apre le strade alla rete di Fabbian in una gara che si stava incanalando sullo 0-0. Forse è mancata la comunicazione tra i giocatori, ma l'uscita del portiere è proprio fuori tempo, oltre che totalmente sbagliata. Un errore che poi si è ripetuto con dinamiche differenti nella sfida contro l'Atalanta, dove sbaglia la presa bassa sulla conclusione non irresistibile di Pasalic. Due errori da matita blu che macchiano la sua stagione.

Gemello, il pagellone di fine stagione: il voto — Il voto non può che essere negativo un 5. Il suo nome era finito sulla bocca dei tifosi nel periodo in cui Vanja sembrava non convincere. Le sue occasioni le ha avute, una sfida di Coppa Italia e due di campionato. Le ha sprecate entrambe, specie quelle in Serie A. Di buono forse c'è stato solo quel guizzo su Kaio Jorge. Gli errori con Bologna e Atalanta pesano tantissimo nella sua valutazione finale.