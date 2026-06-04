C'erano delle curiosità su Nkounkou al suo arrivo a Torino. Il giocatore aveva lasciato Francoforte con delle buone aspettative e con dei numeri tutto sommato positivi. Acquisto last minute per l'ultima sessione di mercato di Vagnati come direttore sportivo del Torino. L'ingresso in squadra è stato "rallentato" proprio per questo motivo. Poi le prime apparizioni anche positive, ma anche poche per potersi garantire la permanenza e il riscatto.

Senza sussulti particolari

Il voto della redazione

Quella di Nkounkou è stata un'annata senza particolari sussulti. L'arrivo tardivo nella sessione di mercato estiva infatti ha "rallentato" e non poco l'inserimento del francese in rosa. Non è un caso se infatti se la prima apparizione è arrivata con il Pisa in Coppa Italia. Da lì ha preso campo, con diversi minuti raccolti tra Parma, Lazio e Napoli. Contro i biancocelesti è arrivato anche un assist per il momentaneo 2-2 firmato Adams. Ecco, forse è stato quello l'unico lampo del giocatore nella sua esperienza. Poi sono arrivati i primi acciacchi fisici e con la promozione poi momentanea di Abouklhal come esterno titolare lo spazio si è ristretto sempre di più. Il minutaggio è tornato ad abbassarsi, con pochissime apparizioni. Va anche detto che D'Aversa, nel periodo granata, aveva parlato di un giocatore che era finito fuori rosa per motivi disciplinari. Insomma, poco per potersi garantire una permanenza, poco per un riscatto.Il voto assegnato dalla redazione di Toro News è 6. Una sufficienza risicata. Il giocatore aveva fatto intravedere delle buone cose, ma poi non ha mai dato continuità. L'episodio contro la Lazio poteva effettivamente cambiare il corso della stagione, ma paradossalmente è proprio lì che tutto si è spento. L'impegno, da parte sua, c'è sempre stato e anche contro il Sassuolo, da subentrato, aveva disputato dei buoni minuti di gara sfiorando il gol. Ma è proprio questo il concetto. Troppo poco per poter restare a Torino e anche le mancate convocazioni per motivi comportamentali non hanno aiutato. Solo 11 presenze e 349 minuti di gioco sono numeri davvero poveri.