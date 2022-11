Torino, il pagellone di metà stagione: Linetty 6.5, dà sostanza in mezzo al campo

Il centrocampista polacco ha sfruttato al meglio i problemi fisici di Ricci e in questa prima parte di stagione ha fatto molto bene

Luca Sardo

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

"Ci ha conquistato tutti con il suo lavoro nell'ultimo anno. Non ha giocato per tre o quattro mesi, eppure è sempre stato sul pezzo. Ora gioca e lo fa bene": queste sono state le parole di Ivan Juric su Karol Linetty dette dal tecnico lo scorso 27 agosto dopo la vittoria con la Cremonese allo stadio Zini. 3 mesi dopo Linetty - dopo le prime 15 partite di campionato - è diventato il centrocampista del Torino con più minutaggio (QUI i dettagli) tra le fila granata: Juric ha fatto a meno di lui solamente in un occasione, quando Linetty è stato fermato un turno dal Giudice Sportivo nel match contro il Bologna, perso tra l'altro malamente.

Partita top: Roma-Torino 1-1 — Tra le partite migliori giocate da Linetty c'è senza dubbio l'ultimo match di campionato prima della sosta contro la Roma allo stadio Olimpico. Con i giallorossi il centrocampista polacco ha segnato la rete del vantaggio del Torino: prima ha iniziato l'azione allargando sulla destra la palla, poi si è inserito in mezzo all'area avversaria colpendo di testa e segnando un gran gol che in Serie A non trovava da ottobre 2020.

Partita flop: Napoli-Torino 3-1 — La partita peggiore di Linetty fino ad ora in maglia granata è stata quella con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona persa 3-1 contro i partenopei. In quell'occasione il centrocampista granata ha perso il confronto con Zambo Anguissa (autore di una doppietta) e non è riuscito a dare qualità alla manovra in fase di impostazione della squadra granata.

Linetty, il pagellone di metà stagione: il voto — In generale questa prima parte di stagione di Linetty è da 6.5. Il numero 77 granata ha saputo sfruttare al meglio le occasioni che gli sono state concesse da Ivan Juric: prima i problemi con Lukic ad inizio campionato ed in seguito l'infortunio di Ricci, hanno permesso a Linetty di trovare maggiore continuità e dimostrare il suo valore. Ad oggi è diventato a sorpresa, considerando le premesse dello scorso torneo, tra gli uomini chiave del centrocampo del Torino.