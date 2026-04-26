Il programma odierno in casa granata

Eugenio Gammarino
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Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)

Matchday per la prima squadra. In occasione della trentaquattresima giornata del campionato di serie a 2025-2026, il Torino affronterà l’Inter di Cristian Chivu. La formazione guidata da Roberto D’aversa scenderà in campo nella giornata di oggi, domenica 26 aprile, alle 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Come sempre su Toro News potrete assistere agli aggiornamenti del prepartita, seguire la diretta testuale del match e tutti gli approfondimenti del postpartita.

roberto d'aversa

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