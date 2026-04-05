I granata giocheranno alle 18 contro il Pisa
D’Aversa presenta Pisa-Torino: “Parola d’ordine è pretendere. Su Petrachi e il blocco italiano…” (VIDEO)
Pasqua al cardiopalma per i granata di D'Aversa. Il Trino infatti affronterà il Pisa di Oscar Hiljemark in un match decisivo per la salvezza. Vincere significherebbe per i torinesi fare un enorme passo in avanti verso la salvezza. Appuntamento alle ore 18, con la gara che si giocherà all'Arena Garibaldi di Pisa.
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