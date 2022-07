Torino, la partenza dei granata: volo charter fino a Linz

E' iniziata l'avventura austriaca del Torino. Attraverso un post sui propri canali ufficiali, la società granata ha annunciato la partenza del gruppo squadra in direzione Austria: Juric, lo staff e i calciatori hanno preso un volo charter che li porterà a Linz, e da lì prenderanno un bus che li condurrà a Bad Leonfelden, dove resteranno in ritiro fino al 22 luglio prima di trasferirsi in Tirolo, l'arrivo è previsto intorno all'ora di pranzo