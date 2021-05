Torino, la ripresa al Fila: in gruppo Izzo e Nkoulou. Si ferma Gojak

Subito in campo i granata dopo la sconfitta di ieri per iniziare a preparare lo scontro salvezza con lo Spezia

Dopo la pesante sconfitta di ieri sera con il Milan per 7-0, il Torino di Nicola questo pomeriggio è tornato subito in campo al Filadelfia per iniziare a preparare lo scontro salvezza con lo Spezia in programma sabato alle 15 allo stadio Alberto Picco. Come di consueto il giorno dopo la partita, il tecnico granata ha diviso il gruppo in due parti: lavoro di scarico per chi è stato impiegato nel match coi rossoneri, allenamento tecnico per gli altri elementi a disposizione. Buone notizie per Nicola in vista dello Spezia: Izzo e Nkoulou hanno svolto l'intera seduta con il gruppo dopo aver recuperato dai rispettivi acciacchi (affaticamento alla coscia sinistra e distorsione alla caviglia destra).