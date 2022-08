Torino: la squalifica di Buongiorno per Monza apre l’emergenza difesa

L'assenza contemporanea di Zima e Buongiorno mette Juric in difficoltà ed evidenzia la necessità di trovare un valido sostituto di Bremer

Cecilia Mercatore

Con lo stop di Zima in seguito all'infortunio alla spalla destra che lo terrà fermo ai box per ancora qualche settimana e l'assenza di Buongiorno per una squalifica risalente all'ultima giornata dello scorso campionato, verso la prima di campionato a Monza la difesa del Torino è in affanno. L'assenza contemporanea dei due difensori granata, le due attuali scelte come interpreti per il ruolo di centrale difensivo della retroguardia a tre, mette Ivan Juric in difficoltà ed evidenzia la necessità da parte della società di reperire almeno un rinforzo sul mercato. Intanto la prima di campionato si avvicina e il tecnico croato si ritrova a preparare la partita con le poche carte che ha a disposizione nel reparto difensivo.

Verso il Monza: Ivan Juric confermerà l'esclusione di Izzo?

Djidji e Rodriguez, gli unici difensori disponibili, non bastano a formare il tridente difensivo granata. Ecco dunque che Ivan Juric, con Zima e Buongiorno fuori dai giochi, dovrà valutare se ripescare Izzo. Qualora il tecnico croato ritenesse di escludere ancora il giocatore napoletano per scelta tecnica, come accaduto per la gara di Coppa Italia col Palermo, dovrà di conseguenza ricorrere ad altre soluzioni.

Monza-Torino, Bayeye e Adopo per un posto in difesa

Se il sostituto di Bremer non arrivasse in settimana e se Juric confermasse l'esclusione di Izzo, in vista della prima di campionato il tecnico dovrebbe coinvolgere uno tra Bayeye e Adopo. I due francesi classe 2000 non sono difensori di ruolo, ma sono stati provati di recente rispettivamente come braccetto di destra e difensore centrale. Per come stanno attualmente le cose, la gara di Monza potrebbe diventare la grande occasione per uno dei due.