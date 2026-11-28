Da una parte chi deve ritrovare la fiducia della piazza, dall'altra chi invece quella fiducia l'ha trovata e la sta gestendo anche bene. Si tratta di Torino-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

Dove vedere Torino-Lazio

Oltre alla possibilità di vedere la partita all'Olimpico Grande Torino, Torino Lazio sarà trasmessa da, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un Timvision Box o ad un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.