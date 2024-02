Torino-Lecce, arbitra Ayroldi. Al Var c’è Sozza

L'AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la 25esima giornata di Serie A. Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere Torino-Lecce, partita in programma per venerdì 16 febbraio alle ore 19 al "Grande Torino". Ayroldi sarà aiutato nella direzione dagli assistenti di campo Bercigli e Trinchieri, quarto uomo Collu. Per il Var è stato invece designato Simone Sozza, supportato dall'Avar Mazzoleni.