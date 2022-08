Torino-Lukic, giorno della verità: ci sarà il serbo all’allenamento al Fila?

Nella calda estate del Torino non poteva essere che rovente il giorno che per antonomasia capeggia in questa stagione, ovvero il Ferragosto. Molte cose circa la questione Sasa Lukic si capiranno infatti oggi, lunedì 15 agosto. Nel pomeriggio il Torino tornerà ad allenarsi presso lo stadio Filadelfia dopo la vittoria di Monza e la domenica di riposo. La domanda è una sola: ci sarà il serbo? Clamorosa è stata la sua decisione di non partire per la Brianza lasciando la squadra senza il suo capitano designato e senza un importante leader in mezzo al campo. Alcuni fatti occorsi nelle ultime ore lasciano pensare che Lukic possa esserci al Filadelfia. Come sottolineato da Toro News, il serbo nel giorno del suo compleanno (sabato 14) ha ripostato gli auguri della società sul suo profilo Instagram e poi ha continuato a mettere like ai successivi post del Torino, quelli inerenti alla vittoria di Monza. Nello stesso tempo anche le parole di Davide Vagnati e di Ivan Juric lasciano aperta la possibilità di rivedere questo pomeriggio Lukic.