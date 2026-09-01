E alla fine il 1° settembre è arrivato. L'estate volge al termine e sulle strade italiane milioni di autisti rientrano nelle proprie città e paesi, pronti a riprendere i propri posti di combattimento. Lo stesso si può dire anche per il calciomercato, che chiuderà ufficialmente alle 20. Poi tutti a "riposo" fino al mercato invernale, quello della disperazione e della poca lucidità oppure del puntellamento. Tra le squadre attive ancora sul mercato c'è il Torino: l'agenda di Petrachi è particolarmente fitta.

Cosa aspettarsi dall'ultimo giorno di mercato dal Torino

I compiti da svolgere di Petrachi

PINZOLO, ITALY - JULY 22: Gianluca Petrachi Sports Director of Torino FC during the pre-season friendly match between Torino FC and Alcione Milano at Campo Sportivo Comunale Pineta on July 22, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

La carne a cuocere sul fuoco è tanta, soprattutto per quanto riguarda le entrate. Non è una novità che questo Torino sia una squadra incompleta al momento e che necessiti di ulteriori puntellamenti per il proseguo della stagione. In linea generale sono almeno quattro i nodi che Petrachi o la burocrazia dovranno sciogliere.

Il primo nodo che il DS granata Petrachi dovrà sciogliere riguarda il reparto difensivo. In quel reparto si sente l'assenza di un braccetto di sinistra puro, che abbia nel mancino il piede forte. Al momento chi ha giocato in quella zona del campo in casa Torino l'ha fatto come adattato, vedasi Cömert nella sfida contro il Sassuolo. Una soluzione temporanea, o almeno è questo ciò che si augura Ignazio Abate. Al momento l'unico mancino puro in quella zona è Cristian Biraghi, su cui però c'è l'interesse della Sampdoria in Serie B. Occhio a questo scenario, potrebbe arrivare un secondo centrale in caso di partenza dell'ex Fiorentina. Sempre in uscita c'è Zakaria Aboukhlal, cercato dall'Auxerre. La sua cessione è molto vicina, sarà prestito con diritto di riscatto. C'è l'intenzione di sostituirlo con un altro esterno che prediliga il piede sinistro. Infine il capitolo centrocampo: anche qui serve almeno un intervento.

Un braccetto mancino,

in caso di uscita di Biraghi un secondo difensore,

Aboukhlal all'Auxerre: sostituto che prediliga il sinistro,

un intervento a centrocampo.

I compiti della burocrazia: l'ufficialità di Belghali

Sul fronte burocratico, nelle precedenti ore il Torino ha chiuso per Rafik Belghali dal Verona. L'esterno scaligero si accaserà ai granata per una cifra pari a 7 milioni di euro. In giornata è prevista l'ufficialità del giocatore.