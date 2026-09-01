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I ballottaggi

Le prime due giornate di campionato non hanno sorriso al Torino di Ignazio Abate, che ha perso contro Milan e Sassuolo. Non un inizio da luna di miele, ma è ancora troppo presto per iniziare a sentenziare sull'operato del tecnico. La sfida contro il Monza in Coppa Italia può rappresentare un piccolo trampolino di lancio per ritrovare serenità e anche delle risposte dai propri giocatori.

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