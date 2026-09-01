I nostri eroi cadono a Sassuolo subendo la seconda sconfitta consecutiva e dimostrando significativi limiti tecnici, tattici ed anche atletici. In 24 ore il direttore sportivo deve provare a tappare alcune delle numerose falle causate, tra gli altri, anche dal suo operato. Iniziamo dal cambio del tecnico non supportato da un mercato appropriato, si dimostra operazione senza logica, l'assenza di budget è un alibi, la corsa alla cessione anche, ma allora che cosa si fa? Forse Gazzi e Biglia sono stati ingaggiati per giocare in caso di emergenza? Scherzi a parte, questo scempio organizzativo, che obiettivo ha?

Cairo ha recuperato solo prestiti e ceduto tutto quanto possibile, l'intento pare quello di liquidare tutto e lasciare a chi verrà, "dopo di me il diluvio", di occuparsi di raccogliere le macerie, il problema è che il rischio b esiste eccome. Se dopo Fiorentina e Roma il nostro score in classifica sarà simboleggiato da un bel tarallo (zero punti), l'aria si farà pesante. Durante la mia corsa mattutina improvvisamente si è accesa una lampadina: sarà mica che il presidente non sia così dispiaciuto dall'idea di farci tornare lì dove ci ha preso, ossia in serie b?

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L'aria di smobilitazione generale non depone certo per una permanenza di questa guida ancora a lungo, rimane a non deporre per una retrocessione indolore l'interrogativo, in caso di retrocessione, del deprezzamento della società solo in parte compensato dal ricco paracadute economico previsto per le retrocesse.

Con queste premesse, tanto valeva tenere D'Aversa che i suoi 40 punti li poteva raggiungere senza pretese di acquisti di un tipo o di un altro. Abate merita un po' di pazienza, le parole di Simeone nel dopo gara qualche perplessità me l'hanno suscitata, attendiamo. Per par condicio quanto meno lo stesso tempo offerto a Baroni.

Ciò che c'era da dire su tutto questo spettacolo veramente squallido fatto di improvvisazione, goffaggine, incapacità è stato detto e scritto ovunque ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ricordo sempre a me stesso che Cairo, appena divenuto presidente, fece una lunga questione per (non) pagare i trofei del Torino calcio del valore di circa 1 milione di euro.

Mai si era visto che un presidente di una società di calcio non voler recuperare la memoria storica dei trofei conquistati per una questione economica dopo non aver praticamente speso nulla per l'acquisto della parte sportiva. Mai prima di Cairo, appunto.

ENRICO TARDY - Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

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