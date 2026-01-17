Torino, Masina in grande spolvero in Coppa d’Africa: assist per il mercato?

Non ha trovato molto spazio in questa stagione Adam Masina . Dopo l'esordio stagionale non proprio esaltante in Serie A contro l'Inter a San Siro, con i nerazzurri vittoriosi per 5-0, il difensore centrale è stato relegato in panchina. Baroni gli ha concesso giusto qualche scampolo di gara, rispolverandolo solo nella gara interna contro il Como. Infine la convocazione col Marocco per la Coppa d'Africa , che ha di fatto levato a Baroni un'alternativa in difesa, ma allo stesso tempo ha permesso all'ex Udinese di mettersi in mostra.

Il Marocco è in finale di Coppa d'Africa: Masina protagonista

L'avventura di Masina con la casacca dei "Leoni dell'Atlante", padroni di casa di questa trentacinquesima edizione della competizione, era iniziata con una panchina contro il Comore. Stesso discorso anche nel pareggio contro il Mali in occasione del secondo confronto del gruppo. Contro lo Zambia invece è arrivato l'esordio dal primo minuto di gioco, dove ha fornito una prova solida, e la stessa solidità è stata confermata anche negli ottavi di finale contro la Tanzania e anche contro il Camerun, dove è stato uno dei migliori in campo. Anche contro la semifinalista Nigeria è stato lanciato in campo dal primo minuto di gioco dal tecnico Walid Regragui. È evidente come non sia mai più stato lasciato fuori dal primo minuto di gioco e il suo è stato un contributo difensivamente importante. Il Marocco domani giocherà la finale contro il Senegal, in quella che sarà una sfida tra due grandi nazionali.