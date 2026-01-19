Torino, Obrador si presenta: “Non vedo l’ora di vedervi allo stadio”

Poche ore fa è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Rafael Obrador dal Benfica. Il ventunenne portoghese è il primo rinforzo di questa sessione invernale di mercato, nonché il primo acquisto del Petrachi bis. Obrador arriva dal Benfica con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Al termine della stagione, la società granata potrà quindi valutare se procedere con l’acquisto a titolo definitivo oppure lasciarlo rientrare in Portogallo. Per la definizione dell’operazione è stato necessario attendere l’ok del Real Madrid.