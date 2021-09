Torino, oggi la conferenza stampa di presentazione di Brekalo, Praet e Zima

Alle ore 14.30 il via alla presentazione dei nuovi acquisti presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino

Dopo Berisha, Pjacae Warming e Pobega, il Torino completerà la presentazione dei nuovi acquisti della sessione estiva del mercato 2021. E' in programma infatti, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, la presentazione ai media di Brekalo, Pjaca e Zima, la quale sarà possibile seguire anche su Toro News, che la racconterà live con la consueta diretta testuale. Il Torino invece continuerà la preparazione agli ordini di Juric con una nuova seduta di allenamento in vista della sfida con il Sassuolo in programma venerdì sera.