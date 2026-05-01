Vlasic: asso di cuori del Torino, non è sacrificabile

Domani 2 maggio 2026 il Torino, in occasione di Udinese - Torino, scenderà in campo con una patch speciale in onore degli Invincibili.

Di seguito il comunicato ufficiale del Torino FC: "Domani in occasione di #UdineseTorino scenderemo in campo con una patch speciale, in onore degli Invincibili. Il 1 maggio di 77 anni fa, il Grande Torino atterrò a Lisbona in occasione della celebre amichevole contro il Benfica. La partita si disputò il 3 maggio e fu l’ultima gara nella quale scesero in campo gli Invincibili. Una squadra che oltre alle numerose vittorie da record, conquistò il cuore degli italiani e del mondo intero. Grande Torino per Sempre."