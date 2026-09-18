I lettori di Toro News hanno emesso le loro votazioni: il Torino a Bologna deve giocare con Mandragora, Bragança e Fitz-Jim titolari

Piero Coletta
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Come mai il Torino non passa mai in vantaggio? (VIDEO)

Il popolo granata ha espresso le sue preferenze nel sondaggio che vi abbiamo proposto. Contro il Bologna infatti, secondo i lettori di Toro News il centrocampo a tre granata dovrebbe essere così composto: Mandragora, Bragança e Fitz-Jim. Due conferme e una sorpresa dunque: l'italiano ha subito dato un impatto significativo al centrocampo granata con i suoi tiri da fuori, mentre il portoghese ha dato ottime sensazioni dal punto di vista tecnico contro la Roma anche da subentrato. L'olandese è ormai una certezza nella mediana. Mandragora ha avuto una preferenza del 33% (730 voti). Braganca ha ottenuto il 29% (657 voti) e per concludere Fitz-Jim: 22% e 492 voti.

Torino FC Training Session

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Come ha specificato però Abate nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Bologna, Bragança va monitorato con cautela. Il quadro clinico degli infortuni del lusitano è chiaro e non avrebbe senso forzare ulteriormente. Più facile vederlo iniziare ancora dalla panchina, pronto però a subentrare a gara in corso.

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TURIN, ITALY - SEPTEMBER 2: New Torino FC Player Daniel Bragança during a training session at Centro Sportivo Filadelfia on September 2, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

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