I lettori di Toro News hanno emesso le loro votazioni: il Torino a Bologna deve giocare con Mandragora, Bragança e Fitz-Jim titolari
Come mai il Torino non passa mai in vantaggio? (VIDEO)
Il popolo granata ha espresso le sue preferenze nel sondaggio che vi abbiamo proposto. Contro il Bologna infatti, secondo i lettori di Toro News il centrocampo a tre granata dovrebbe essere così composto: Mandragora, Bragança e Fitz-Jim. Due conferme e una sorpresa dunque: l'italiano ha subito dato un impatto significativo al centrocampo granata con i suoi tiri da fuori, mentre il portoghese ha dato ottime sensazioni dal punto di vista tecnico contro la Roma anche da subentrato. L'olandese è ormai una certezza nella mediana. Mandragora ha avuto una preferenza del 33% (730 voti). Braganca ha ottenuto il 29% (657 voti) e per concludere Fitz-Jim: 22% e 492 voti.
Come ha specificato però Abate nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Bologna, Bragança va monitorato con cautela. Il quadro clinico degli infortuni del lusitano è chiaro e non avrebbe senso forzare ulteriormente. Più facile vederlo iniziare ancora dalla panchina, pronto però a subentrare a gara in corso.
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