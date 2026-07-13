Giornata speciale in casa Torino: Ché Adams compie oggi, 13 luglio, 30 anni. L'attaccante scozzese, arrivato in granata nell'estate del 2024 dal Southampton, si appresta a vivere la sua terza stagione con la maglia del Toro, la prima agli ordini di Ignazio Abate. Nell'ultima annata ha confermato tutta la propria importanza per l'attacco granata, collezionando 36 presenze, impreziosite da 8 gol e 2 assist. Numeri che raccontano solo in parte il suo contributo, fatto anche di sacrificio, lavoro per la squadra e leadership offensiva. Adams è reduce dal mondiale con la sua Scozia e se dovesse restare in granata anche al termine della finestra di mercato, l'attaccante ripartirà con l'obiettivo di confermarsi uno dei punti di riferimento del nuovo Toro. Le sue qualità tecniche, unite alla generosità e alla capacità di incidere nei momenti decisivi, gli hanno permesso di entrare fin da subito nel cuore dei tifosi granata, che sperano di poter continuare a godersi i suoi colpi anche nella stagione ormai alle porte.

Da parte di tutta la redazione di Toro News, auguri di buon compleanno Ché!