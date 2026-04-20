Intercettato ai microfoni da Nicolò Schira, Duvan Zapata ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al finale di stagione che attende il Torino, ma anche sull'annata in generale. Non sono mancati i commenti sul nuovo mister Roberto D'Aversa. Infine l'attaccante ex Atalanta ha parlato del suo problema fisico, che lo ha tenuto lontano dal campo nell'ultimo periodo.

"Abbiamo avuto una stagione molto particolare. Mister D'Aversa ci ha dato una spinta in più. Siamo migliorati in tanti aspetti con lui e dobbiamo finire bene la stagione. Io ora sto bene. Ho avuto un problemino muscolare ma spero di rientrare”.