Toro, ad Alkmaar l’occasione di Berisha: con una buona prova può insidiare Vanja

Con il titolare fermato da una botta, contro l'AZ dovrebbe toccare all'ex Spal tra i pali: può approfittare delle difficoltà del serbo per cercare di prendersi il posto

Alberto Giulini

L'infortunio di Milinkovic-Savic, che ieri ha rimediato una botta in allenamento, potrebbe fornire un assist importante a Etrit Berisha. Il portiere ex Spal dovrebbe infatti avere l'occasione di partire titolare questa sera nell'amichevole contro l'Az Alkmaar. Una chance importante per il nuovo acquisto granata, che dovrà approfittarne per mettersi in mostra e dimostrare di essere pronto a fare il titolare.

Del resto Milinkovic-Savic fin qui non ha ancora pienamente convinto: le incertezze della scorsa stagione sono ancora sotto gli occhi di tutti ed anche contro il Rennes il gigante serbo non è stato perfetto tra i pali. Juric stesso, al termine della trasferta francese, ha sottolineato i difetti tecnici del portiere pur lodandone il potenziale. Le gerarchie tra i pali sono diverse rispetto al resto del campo, ma in un simile contesto Berisha proverà ugualmente a giocarsi le sue carte.

La palla oggi dovrebbe dunque passare al portiere prelevato dalla Spal. Quello di Alkmaar dovrebbe essere un test probante per i granata, con Berisha che di conseguenza potrebbe avere la possibilità di mettersi in mostra. Sicuramente una buona prestazione rappresenterebbe un segnale importante per Juric, confermando di poter contare su un portiere affidabile. E con un Milinkovic che non ha pienamente convinto, potrebbe riaprire ad un ballottaggio tra i pali.