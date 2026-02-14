Toro, Bologna e Genoa per blindare la salvezza. Poi ci sarà il tema panchina

L’obiettivo minimo è cogliere altri quattro punti, come con Lecce e Fiorentina. In seguito, Petrachi e Cairo valuteranno se confermare Baroni

Gianluca Sartori Direttore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 06:22)

Le sfide con Lecce e Fiorentina rappresentavano un punto di svolta della stagione del Toro: il bivio tra la relativa tranquillità e la prospettiva concreta di restare impelagati nella lotta salvezza. I quattro punti ottenuti, seppur con molta fatica, permettono in tal senso di trarre un bel sospiro di sollievo. A 27 punti, con un margine di nove lunghezze dalla Fiorentina terzultima, l’ansia si è allontanata. La questione salvezza, tuttavia, non può dirsi ancora del tutto chiusa. Saranno in tal senso importanti le prossime due sfide, quelle contro Bologna e Genoa. I rossoblù si presentano a Torino con un ruolino di marcia poco incoraggiante: Italiano vive una crisi di risultati abbastanza evidente. Il campo dirà se il Torino rappresenterà un’ancora di salvezza, come spesso è capitato ai granata negli ultimi anni nei confronti contro squadre in difficoltà, oppure se la squadra di Baroni coglierà l’occasione approfittando della mancanza di fiducia di Orsolini e compagni. In seguito, i granata affronteranno in trasferta il Genoa: uscire indenni dal Ferraris, contro una squadra anch’essa in lotta per la salvezza, rappresenterebbe un buon segnale per Baroni.

Toro, almeno quattro punti — Almeno quattro punti tra Bologna e Genoa, come accaduto con Lecce e Fiorentina. C’è da scommetterci che tutto l’ambiente granata firmerebbe. Scollinare quota 30 punti a febbraio permetterebbe di vivere il successivo impegnativo quartetto di sfide (Lazio, Napoli, Parma e Milan) con maggior serenità. Dopodichè, arriverà il momento delle scelte, a partire da quella relativa al futuro della panchina. Marco Baroni non ha convinto pienamente nella sua esperienza al Torino e, attualmente, appare difficile immaginarlo al timone del Toro anche l’anno prossimo, specie se non dovesse migliorare i 44 punti raccolti da Paolo Vanoli un anno fa. Gianluca Petrachi, tornato alla direzione sportiva del Torino in corsa, ha saggiamente optato per evitare ribaltoni a stagione in corso, puntando sulla strada della continuità. Sarà interessante capire se a giugno, a bocce ferme, ragionerà allo stesso modo.