Toro, i granata in nazionale: oggi toccherà a Maripan e ad Adams

Maripan e Adams, i due granata scenderanno in campo con le proprie nazionali
PARMA, ITALY - SEPTEMBER 29: (L-R) Alieu Njie of Torino FC and Guillermo Maripan of Torino FC reacts during the Serie A match between Parma Calcio 1913 and Torino FC at Stadio Ennio Tardini on September 29, 2025 in Parma, Italy. (Photo by Stefano Guidi/Torino FC 1906 via Getty Images)

Prosegue la sosta per la nazionali di novembre. Sono diversi infatti i granata che hanno risposto positivamente alla chiamata della propria selezioni in vista delle gare, molte delle quali devono ancora capire se andranno ai playoff per il Mondiale del 2026 o se staccheranno il pass per accedervi direttamente. Oggi toccherà a Maripan e Adams: punti fermi della truppa di Baroni, entrambi cercano conferme. Inevitabilmente la luce dei riflettori sarà tutta per lo scozzese: Simeone infatti si è infortunato, toccherà sicuramente ad Adams sostituirlo.

