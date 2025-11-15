Toro, i granata in nazionale: oggi toccherà a Maripan e ad Adams

Prosegue la sosta per la nazionali di novembre. Sono diversi infatti i granata che hanno risposto positivamente alla chiamata della propria selezioni in vista delle gare, molte delle quali devono ancora capire se andranno ai playoff per il Mondiale del 2026 o se staccheranno il pass per accedervi direttamente. Oggi toccherà a Maripan e Adams: punti fermi della truppa di Baroni, entrambi cercano conferme. Inevitabilmente la luce dei riflettori sarà tutta per lo scozzese: Simeone infatti si è infortunato, toccherà sicuramente ad Adams sostituirlo.