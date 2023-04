Toro, il punto dall’infermeria: Miranchuk convocabile, fuori almeno in quattro

Juric dovrebbe recuperare Miranchuk per la trasferta di lunedì sera a Reggio Emilia. Il trequartista russo ha smaltito i problemi all'adduttore della coscia destra ed è convocabile per la gara contro il Sassuolo. Rientra ormai nella lista dei giocatori recuperati anche Lazaro, che in settimana ha ripreso a lavorare in gruppo. Ancora in dubbio la presenza di Vieira, ai box da fine febbraio per la lesione del tendine bicipite femorale. Per quelle che sono le informazioni al momento note, quattro giocatori salteranno la gara contro i neroverdi.