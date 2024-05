Toro, il punto dall’infermeria: Zapata e Buongiorno vogliono esserci

Ecco le ultime notizie sugli infortunati in casa granata

Redazione Toro News 17 maggio - 19:54

Il Torino può sperare ancora in una qualificazione in Europa: per continuare a crederci però sarà necessario vincere la prossima gara di campionato, quella con il Milan in programma sabato sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino davanti ai propri tifosi. In vista della partita con i rossoneri, facciamo il punto dall'infermeria in casa Torino.

Buongiorno e Zapata in gruppo — Il tecnico Ivan Juric, nella classica conferenza stampa della vigilia, ha parlato della situazione infortuni. Duvan Zapata, titolare contro il Verona, era uscito per un dolore al costato. Non è al 100%, ma stringerà i denti. Ha svolto gli allenamenti sia nella giornata di ieri che in quella di oggi. Per quanto riguarda Buongiorno, il difensore aveva riscontrato un problema all'adduttore nei giorni precedenti alla sfida contro il Verona. Anche lui non ha recuperato del tutto, ma vuole esserci in ogni caso. "Grande attaccamento alla maglia da parte loro", ha detto Juric.

Djidji in panchina, lista indisponibili lunga — Koffi Djidji andrà in panchina con la squadra. Il difensore ha rimediato a marzo una lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro, ma il recupero è a un passo, Juric in conferenza ha dichiarato che lo porterà almeno per la panchina. Non saranno della sfida Gvidas Gineitis, Nikola Vlasic e Perr Schuurs: salvo sorprese per tutti e tre la stagione è già finita. Il primo ha rimediato una distrazione al legamento crociato posteriore. Il croato invece ha finito la stagione a causa di una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra. L'olandese è fermo ai box da Torino-Inter del girone d'andata a causa della rottura del crociato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.