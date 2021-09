Toro News Award 2021/2022: Brekalo il migliore con il Sassuolo, secondo Praet

Prosegue il TN Award della stagione 2021/2022: i risultati dopo la partita con il Sassuolo di Alessio Dionisi

Come di consueto, dopo ogni partita del Torino, torna l'appuntamento con il Toro News Award, il premio che a fine anno decreterà il granata che avrà avuto il miglior rendimento stagionale. In seguito al match vinto dal Torino 0-1 in casa del Sassuolo è stato scelto Josip Brekalo come migliore in campo dai lettori di Toro News. Il croato ex Wolfsburg era all'esordio assoluto in granata e ha colpito tutti con una prestazione eccellente che gli è valsa questo premio raggiunto con 337 voti. Alle sue spalla si sono piazzati Dennis Praet che ha raccolto 181 voti e sull'ultimo gradino del podio troviamo Marko Pjaca autore del gol decisivo con 123 voti. Con questo successo Brekalo ottiene i suoi primi 5 punti in classifica, Praet si porta a quota 3 lunghezze mentre Pjaca a 1.