Il Torino non va oltre il pari contro il Lecce di Eusebio Di Francesco in una gara bruttina e spigolosa. I granata erano riusciti nella cosa più difficile, sbloccare la sfida. Anche in maniera fortunosa con l'autogol di Gaspar, ma comunque efficace. Poi i leccesi rientrano in partita con N'Dri, anche lui fortunato nella deviazione di Bragança che mette fuori gioco Perri. La redazione di Toro News vi aveva chiesto di votare l'MVP della sfida contro i pugliesi.

La maggioranza ha eletto Ché Adams come MVP della sfida contro i salentini, con una preferenza del 33% (197 voti). Lo scozzese, partito a sorpresa dalla panchina per dare minutaggio a Kulenovic, ha impattato molto positivamente sulla sfida. Ha dialogato bene con Simeone, ha fatto da collante tra reparti ed è stato sfortunato sotto porta. Crescono i What-If: come sarebbe andata con l'ex Southampton dal primo minuto di gioco? Al secondo posto c'è Ilkhan, con una percentuale del 18% (109 voti). Infine Comuzzo, che si sta confermando come un perno della difesa: per lui ha scelto il 15% dei tifosi (93 voti).

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 17

Fitz-Jim: 12

Adams: 14

Bragaça, Vlasic: 8

Belghali: 7

Mandragora: 6

Njie, Simeone, Coco: 5

Ismajli: 4

Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani, Comuzzo, Perri: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).