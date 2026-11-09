Quali sono stati i migliori giocatori del Torino nel pareggio per 1-1 contro il Lecce? I tifosi granata hanno le idee chiare
Il tifosi del Rosario Central festeggiano dopo aver perso il titolo: il VIDEO
Il Torino non va oltre il pari contro il Lecce di Eusebio Di Francesco in una gara bruttina e spigolosa. I granata erano riusciti nella cosa più difficile, sbloccare la sfida. Anche in maniera fortunosa con l'autogol di Gaspar, ma comunque efficace. Poi i leccesi rientrano in partita con N'Dri, anche lui fortunato nella deviazione di Bragança che mette fuori gioco Perri. La redazione di Toro News vi aveva chiesto di votare l'MVP della sfida contro i pugliesi.
La maggioranza ha eletto Ché Adams come MVP della sfida contro i salentini, con una preferenza del 33% (197 voti). Lo scozzese, partito a sorpresa dalla panchina per dare minutaggio a Kulenovic, ha impattato molto positivamente sulla sfida. Ha dialogato bene con Simeone, ha fatto da collante tra reparti ed è stato sfortunato sotto porta. Crescono i What-If: come sarebbe andata con l'ex Southampton dal primo minuto di gioco? Al secondo posto c'è Ilkhan, con una percentuale del 18% (109 voti). Infine Comuzzo, che si sta confermando come un perno della difesa: per lui ha scelto il 15% dei tifosi (93 voti).
La classifica del TN Award 2026/27
Ilkhan: 17
Fitz-Jim: 12
Adams: 14
Bragaça, Vlasic: 8
Belghali: 7
Mandragora: 6
Njie, Simeone, Coco: 5
Ismajli: 4
Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Cacciamani, Comuzzo, Perri: 1
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