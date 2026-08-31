Il Torino esce sconfitto dalla difficile trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. Neroverdi in vantaggio con Volpato nel primo tempo, poi allo scadere Comuzzo pareggia il conto su assist di Cacciamani. Nel secondo tempo però la firma di Berardi chiude il match.

I lettori di Toro News hanno votato Fitz-Jim come MVP della sfida. Segue Ismajli, entrato molto bene in gara. Al terzo posto invece c'è Cacciamani, autore dell'assist per Comuzzo.

Le regole del Toro News Award

La classifica del TN Award 2026/27

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).Fitz-Jim: 8

Njie: 5

Ismajli: 3

Cacciamani: 1

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou; 2018/19: Andrea Belotti; 2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.; 2025/26: Nikola Vlasic.