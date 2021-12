Toro, una maglia celebrativa contro l’Empoli per i 115 anni dalla fondazione

I granata domani scenderanno in campo contro i toscani con una divisa speciale per festeggiare l'anniversario della fondazione

Per celebrare i suoi 115 anni di storia, giovedì 2 dicembre contro l'Empoli il Torino indosserà una maglia speciale, come annunciato dalla società granata su Twitter per onorare un traguardo così importante: la divisa è ovviamente granata, con la data della fondazione sul petto sotto lo stemma con un Toro rampante, messo al posto del classico logo del Torino FC 1906, e la novità è un colletto a polo che richiama alcune delle più storiche maglie del passato all’interno del quale sono riportati i trofei vinti dai granata e la frase "115 anni di storia e passione"; sul retro si legge anche "La nostra storia è leggenda". Ne è passato di tempo dal giorno della fondazione, il 3 dicembre 1906, ma negli anni il "cuore toro" è rimasto invariato, tanto nei successi e nelle soddisfazioni quanto nei momenti di difficoltà. E domani la squadra di Juric farà di tutto per prendersi i tre punti sul campo e festeggiare così nel migliore dei modi il compleanno del Torino.