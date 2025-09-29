Il Torino archivia con una vittoria l’impegno di Coppa Italia: grazie all’1-0 rifilato al Pisa i granata hanno staccato il pass per il turno successivo. La squadra di Baroni ora torna a concentrarsi sul campionato: alle 18:30 sarà di scena al “Tardini” per affrontare il Parma, in una sfida che dirà molto sulla condizione dei granata dopo la bruttissima sconfitta contro l'Atalanta nella scorsa giornata. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sul match.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
PREPARTITA
Verso Parma-Torino: probabili formazioni e ultime news
Le ultime news sul match del Tardini
Le probabili formazioni di Torino e Parma—
Torino (3-4-3): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic, Simeone.
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA