Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Verso Parma-Torino: probabili formazioni e ultime news

PREPARTITA

Verso Parma-Torino: probabili formazioni e ultime news

Verso Parma-Torino: probabili formazioni e ultime news - immagine 1
Le ultime news sul match del Tardini
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Il Torino archivia con una vittoria l’impegno di Coppa Italia: grazie all’1-0 rifilato al Pisa i granata hanno staccato il pass per il turno successivo. La squadra di Baroni ora torna a concentrarsi sul campionato: alle 18:30 sarà di scena al “Tardini” per affrontare il Parma, in una sfida che dirà molto sulla condizione dei granata dopo la bruttissima sconfitta contro l'Atalanta nella scorsa giornata. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sul match.

Le probabili formazioni di Torino e Parma

—  

Torino (3-4-3): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic, Simeone.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

Le ultime news

—  

Baroni pre Parma-Torino: "Conta l'energia più che il sistema di gioco"

Cuesta pre Parma-Torino: "Toro? Qualità non solo in attacco. Da Baroni mi aspetto..."

Delprato: “Parma-Torino non è uno scontro salvezza, ecco perché”

Leggi anche
Toro, solo 3 gol stagionali: Baroni cerca soluzioni a Parma
Parma-Torino, perché sì e perché no: Maripan e Ilic, recuperi pesanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA