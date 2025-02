Willie Peyote: “Vincere Sanremo o lo scudetto? Qualunque cosa per il Toro”

Willie Peyote, grande tifoso e appassionato del Toro, questa sera, sabato 15 febbraio, si prepara alla finale di Sanremo 2025 con la sua “Grazie ma no grazie”. Ma prima di salire sul palco, il cantante torinese ha rilasciato un’intervista a Nss Sports in cui ha ribadito, senza mezzi termini, la sua incrollabile fede granata. Dopo aver già sfoggiato il granata sulle coriste e sulle scarpe nella prima serata del Festival, Willie ha rincarato la dose: pur di vedere il Toro campione d’Italia, sarebbe disposto perfino a rinunciare alla vittoria a Sanremo. Scudetto o Festival? Per lui non ci sono dubbi.

Top 11 All Time del Torino? "Posso dire la top 11 di quelli che ho visto giocare: Sirigu in porta, difesa composta da Alessandro Buogiorno, Kamil Glik di cui ho fatto una canzone, ed Emiliano Moretti. Laterale a destra Bruno Peres, laterale a sinistra Cristian Ansaldi. Giuseppe Vives in mezzo al campo con Pinga perché era buffo e forte e Casadei, in cui credo molto anche se è appena arrivato. Davanti due punte: Gallo Belotti, che a me è dispiaciuto tanto quando è andato via, e Maxi Lopez, che segnò in quella famosa trasferta del San Mames".