Conte non vince contro Baroni dal 2009 (VIDEO)

22 novembre 2009, Siena-Atalanta: alla guida dei nerazzurri Antonio Conte, che riesce ad espugnare il campo dei bianconeri di Marco Baroni con le reti di Tiribocchi (proprio l'ex Toro) e Acquafresca. Da quel momento in poi per il tecnico pugliese sono arrivati solo pareggi e sconfitte contro l'allenatore toscano. E anche nella scorsa stagione, il Napoli ha decisamente faticato contro la Lazio, riuscendo ad ottenere soltanto un pareggio in tre sfide, con le altre due che sono terminate a favore dei biancocelesti. Il dato è positivo per l'attuale guida tecnica del Torino e statisticamente dà fiducia a squadra, società e tifosi granata. Tuttavia, se si analizzano gli altri contesti, le probabilità di vittoria sono a favore di Conte.