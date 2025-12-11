Follia in Finlandia, minorenni danno fuoco allo stadio: impianto quasi distrutto (Video)

Incendio doloso per l'arena dell'FC Haka, club appena retrocesso dalla Veikkausliiga, la massima divisione di calcio finlandeseA poche settimane dalla retrocessione dell’FC Haka, uno dei club più rappresentativi della Veikkausliiga - il campionato finlandese -, tre minorenni sono stati interrogati con l'accusa di reato per aver dato fuoco allo stadio del club. Dopo i colloqui con la polizia, uno di loro ha ammesso di aver appiccato il fuoco a un oggetto, che ha poi innescato l'incendio sugli spalti, finendo per distruggere gran parte dell'impianto. La tribuna principale del campo di Tehtaas ha preso fuoco domenica sera, con le fiamme che si sono propagate anche su parte del manto erboso artificiale del campo. Fortunatamente l'incendio non ha coinvolto persone ed edifici circostanti, ma stando alla polizia, ha causato comunque ingenti danni materiali.