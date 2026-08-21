Spunta un nuovo nome per il Torino: classe 1999, centrocampista dello Sporting Lisbona

Redazione ToroNews
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Spunta un nuovo nome per il Torino: Daniel Braganca, classe 1999, centrocampista. Milita nello Sporting Lisbona e il suo nome è stato fatto da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. "Il Torino sta pensando a Braganca" si evince. Nell'ultima stagione, la 2025/2026, ha realizzato ben 6 gol in 24 partite disputate in tutte le competizioni. Ricordiamo che in questa finestra di mercato i granata hanno portato a casa le prestazioni di un centrocampista come Fitz-Jim.

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