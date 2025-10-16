Ibrahimovic fa una battuta su Urbano Cairo al Festival dello Sport (VIDEO)

Il dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic, durante un'intervista al Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta negli scorsi giorni, ha chiesto se fosse possibile prendere una bottiglietta d'acqua e, nel farlo, ha pungolato il presidente del Torino e di Rcs con una battuta. “Cairo almeno ha speso un po' in questo” - ha detto l'ex centravanti rossonero riferendosi alla fornitura di bottigliette d’acqua all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. La battuta di Ibrahimovic durante l'intervista tenutasi sabato 11 ottobre all'Auditorium Santa Chiara di Trento ha suscitato tante reazioni social da parte dei tifosi granata.