Scena surreale in Serie C: Kouan segna con papera del portiere, si fa male ma poi… (Video)

Durante Cosenza-Cavese la partita regala un momento surreale al 52’. Christian Kouan trova il gol del 2-0 con un tiro da fuori area, complice anche una lettura non impeccabile del portiere Boffelli. L’attaccante ivoriano festeggia con spettacolari capriole, ma all’improvviso si ferma simulando un problema muscolare, facendo temere un infortunio. Dopo pochi istanti, però, l’allarme rientra: era solo una messinscena. Kouan si rialza sorridendo e si lascia andare a un ballo insieme ai compagni e allo staff, trasformando l’esultanza in uno sketch divertente.